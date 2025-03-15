В российском Волгограде пожаловались на взрывы: БПЛА якобы атаковали местный НПЗ. Фото и видео

В российском Волгограде беспилотники якобы атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Жители страны-агрессора в ночь на субботу, 15 марта, пожаловались на взрывы.

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В сети публиковали видео, на которых видно, что на месте прилетов вспыхнул пожар. Об этом писали российские пропагандистские Telegram-каналы.

Местные жители жители в Волгограде заявили, что прогремело не менее 20 громких взрывов. Один из БПЛА якобы был сбит в районе станции Сарепта, сейчас там "горят камыши", утверждают пропагандисты.

РосСМИ пишут, что предварительно, целью атаки стал местный НПЗ "Лукойла".

Власти региона пока не комментировали атаку.

Как известно, украинские спецслужбы и Силы обороны продолжают наносить удары по объектам российской инфраструктуры, которые помогают обеспечивать оккупационную армию РФ. В ночь на пятницу, 14 марта, взрывы гремели в Краснодарском крае России, под ударом был Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

А в ночь на 13 марта в Саратовской области РФ ударный дрон Ан-196 "Лютий" нанес удар по объекту газотранспортной инфраструктуры, поразив линейное производственное управление магистральных газопроводов. Объект расположен в 600 км от границы с Украиной. Ночью 12 марта в Воронежской области также горели объекты газовой инфраструктуры.

Также БПЛА устроили массированную атаку на Москву и Подмосковье. Взрывы в ночь на 11 марта гремели в разных районах российской столицы.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что под ударом была нефтебаза в городе Серпухов в Московской области. Речь идет о НПЗ, способном перерабатывать 11 млн тонн нефти в год.

Как сообщал OBOZ.UA, в России зафиксировали значительное снижение экспорта горючего. Ключевым фактором падения экспорта стали украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и станциям. Также на ситуацию влияют санкционные ограничения и необходимость обеспечивать армию РФ.

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