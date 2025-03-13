Из-за атак дронов на НПЗ Россия существенно сократила экспорт горючего - ЦПД

В России было зафиксировано значительное снижение экспорта горючего. Ключевым фактором падения экспорта стали украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и станциям. Также на ситуацию влияют санкционные ограничения и необходимость обеспечивать армию РФ.

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В частности, в феврале 2025 года поставки дизельного топлива в Африку упали почти вдвое – с 1,27 млн. тонн до 684 тыс. тонн. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Также более чем на 40% сократился экспорт в Бразилию, а поставки в другие страны Латинской Америки почти остановились. Общий морской экспорт горючего снизился на 15%.

"Главная причина обвала экспорта – "внеплановые ремонты на НПЗ", которые страдают ударами БпЛА", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают эксперты, на ситуацию влияют санкции и необходимость в первую очередь обеспечивать топливом российскую армию в Украине.

Продолжение войны против Украины только усугубляет экономические проблемы РФ. Кремль вынужден переориентировать ресурсы на войну, что еще больше усугубляет ситуацию в топливной отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спецслужбы и Силы обороны продолжают наносить удары по объектам российской инфраструктуры, которые помогают обеспечивать воюющую в Украине армию РФ. К примеру, в ночь на 13 марта в Саратовской области РФ ударный дрон Ан-196 "Февраль" нанес удар по объекту газотранспортной инфраструктуры, поразив линейное производственное управление магистральных газопроводов. Объект расположен в 600 км от границы с Украиной. Ночью 12 марта в Воронежской области также горели объекты газовой инфраструктуры.

За два дня до этого украинские беспилотники нанесли удары по нефтебазе в городе Серпухов Московской области. Речь идет о НПЗ, способном перерабатывать 11 млн тонн нефти в год.

Ночью 10 марта дроны ГУР совершили атаку на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ. На объекте, используемом агрессором для обеспечения военных нужд на северном направлении, после мощных взрывов вспыхнул пожар. Завод производит горючее для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов, в частности, Су-27, Ту-22МЗ и других, которые военные преступники используют для ракетных ударов по Украине. При этом это не первая атака на Новокуйбышевский НПЗ, ведь в марте 2024 года он также подвергся атакам.

Также был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ. Ежегодно НПЗ производил около 840 тысяч тонн реактивного горючего высочайшего сорта, включая авиационную керосину марки ТС-1, поставляемую для нужд армии РФ.

Кроме того, утром 9 марта украинский БПЛА залетел в 970 км от границы с Украиной и атаковал нефтебазу в Чебоксарах, столице Чувашии. Это стало первым случаем, когда дрон достиг этого региона РФ.

В ночь на 8 марта дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ. На этот раз целью стало предприятие "Кирешнефтеоргсинтез". В результате операции был поврежден по меньшей мере один из резервуаров с топливом.

В ночь на 4 марта БПЛА атаковали ряд важных объектов оккупантов на территории РФ. В частности, под ударом оказалась нефтеперекачивающая инфраструктура захватчиков, задействованная в обеспечении путинской армии.

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