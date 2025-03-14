В Краснодарском крае РФ прогремели взрывы: в районе НПЗ разгорелся сильный пожар. Фото и видео

Жители Краснодарского края России в ночь на пятницу, 14 марта, пожаловались на атаку беспилотников. Взрывы прогремели в городе Туапсе, под ударом якобы был Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

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Об этом писали российский пропагандистские каналы в Telegram. Жители Туапсе утверждают, что слышали звуки беспилотников и не менее десяти взрывов в районе НПЗ.

На опубликованных в сети кадрах виден сильный пожар на месте прилетов. Украинский мониторинговый канал Monitor также писал, что пожар произошел именно на Туапсинском НПЗ.

При этом, в аэропорту Сочи был введен план "Ковер". Задержаны рейсы на вылет и на придет. Официальной информации от властей страны-агрессора пока нет.

Ранее в Краснодарском крае РФ объявлена "ракетная опасность".

По данным росСМИ, на территории Туапсинского НПЗ после атаки загорелся один из резервуаров.

Днем ранее в Краснодарском крае РФ также жаловались на взрывы, регион якобы снова атаковали беспилотники. На опубликованных в сети кадрах было слышно работу российской ПВО, а также видно, как на месте прилетов вспыхнул сильный пожар.

Ранее сообщалось, что БПЛА устроили массированную атаку на Москву и Подмосковье. Взрывы в ночь на 11 марта гремели в разных районах российской столицы.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что под ударом была нефтебаза в городе Серпухов в Московской области. Речь идет о НПЗ, способном перерабатывать 11 млн тонн нефти в год.

Предприятие обеспечивает 40-50% потребностей города в дизеле и бензине. Также военное командование Украины подчеркнуло, что объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в результате действий вражеской противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Великобритании утверждают, что способность Украины наносить массированные удары по территории РФ доставляет определенное неудобство руководству Кремля. В частности, массированный налет украинских БПЛА на столицу РФ привел к пожарам и остановил работу всех московских аэропортов.

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