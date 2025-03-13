Украинские дроны атаковали 'объекты инфраструктуры' в Воронежской области РФ: вспыхнул пожар. Видео

В среду, 12 марта, вечером украинские беспилотники атаковали "объекты инфраструктуры" в Воронежской области страны-агрессора. На месте удара вспыхнул пожар.

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Об этом сообщают российские паблики. Предварительно есть информация, что горят объекты газовой инфраструктуры.

"В Воронежской области РФ – взрывы и пожар!" – говорится в сообщении.

Губернатор региона заявил, что дроны атаковали два объекта инфраструктуры. На одном из них вспыхнул пожар. По официальным данным, пострадавших нет. Детали атаки уточняются.

Напомним, в ночь на вторник, 11 марта, украинские беспилотники устроили массированную атаку на Москву и Подмосковье. В воздухе был зафиксирован рой летевших друг за другом дронов, вызывая "хлопок" в разных районах российской столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне устроили истерику из-за этой атаки дронов: вспомнили о путинских "красных линиях" и призвали ударить по Украине "Орешником".

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что речь идет о НПЗ, способном перерабатывать 11 млн тонн нефти в год. Предприятие обеспечивает 40-50% потребностей города в дизеле и бензине. Также военное командование Украины подчеркнуло, что объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в результате действий вражеской противовоздушной обороны.

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