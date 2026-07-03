В российском регионе очередь к АЗС растянулась на 4 километра. Видео

В Забайкальском крае Росии наблюдается настоящий транспортный коллапс. В Чите зафиксирована многокилометровая очередь на заправке "Роснефти", в которой одновременно стоят несколько сотен автомобилей, а водителям приходится ждать топлива по несколько суток.

Видео дня

Об этом сообщили украинские Telegram-каналы, в частности Exilenova+ и Dnipro Osint. Они обнародовали соответствующие видео и спутниковые фотографии.

Очередь к АЗС растянулась на 4 километра

Видео, по данным проверки, было снято с высоты птичьего полета возле АЗС "Роснефти" в городском поселении Атамановское в Читинском районе.

Очередь тянется примерно на четыре километра. В ней одновременно стоят от 600 до 800 автомобилей.

Некоторые водители ждут топливо сутками, рекорды достигают 36 часов. Из-за критической нехватки места в очереди начали перепродавать топ ливо.

Отмечается, что эта АЗС получает топливо с нефтеперерабатывающего завода в Хабаровске, который работает на пределе мощностей и пока еще не подвергался атакам украинских беспилотников.

Власти Забайкальского края еще 25 июня ввели в регионе режим повышенной готовности из-за топливного кризиса, охватившего Россию после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В самой Чите действуют одни из самых жестких ограничений в РФ — в одни руки отпускают лишь по 15 литров бензина.

При этом в России утверждают, что обнародованное видео создано с помощью ИИ. Однако спутниковые снимки опровергают ложные заявления.

На фото запечатлена еще одна очередь у АЗС в том же районе – она тянется на несколько километров и фактически не движется.

"Разрушаем россиянам их сказочку: очередь видна даже со спутника, и почему-то она не движется", – ответили на фейк аналитики из Dnipro Osint.

Как сообщал OBOZ.UA:

Власти Иркутской области РФ ввелирежим повышенной готовности из-за ситуации с дефицитом топлива в регионе. Для водителей ввели ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива, а предприятиям, не обеспечивающим жизнедеятельность населения, рекомендовали максимально перевести сотрудников на удаленный формат работы.

Дефицит топлива ударил по перевозчикам в России. Из-за дефицита топлива выросли тарифы на грузовые перевозки.

Топливный кризис в РФ стремительно нарастает и уже выходит далеко за рамки неудобств для водителей. Дефицит бензина парализует транспорт, сказывается на вывозе мусора и угрожает аграрному сектору.

Российский диктатор Путин впервые публично признал, что после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в РФ возникли проблемы с обеспечением автомобильным топливом. Во время совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом он заявил, что в стране сохраняются очереди на автозаправочных станциях и дефицит отдельных марок бензина.

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