Дефицит топлива ударил по перевозчикам в России, кризис набирает обороты: стали известны подробности

Дефицит топлива в России начал существенно сказываться на работе транспортных компаний. Небольшие перевозчики вынуждены отказываться от дальних маршрутов.

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Из-за очередей на автозаправочных станциях, проблем с поиском дизельного топлива и подорожания логистических услуг планирование перевозок стало значительно сложнее. Об этом сообщает одно из российских СМИ.

Что известно

Из-за дефицита топлива в России выросли тарифы на грузовые перевозки. По информации компании NC Logistic, малые предприятия, работающие на магистральных маршрутах, всё чаще отказываются от дальних рейсов из-за неопределённости с обеспечением бензином и дизельным топливом.

Как сообщил генеральный директор Pontis Expedition Андрей Зелинский, региональные перевозчики переориентируются на короткие маршруты в пределах городских агломераций. Предпочтение отдается доставке на расстояние до 100–150 километров.

Часть небольших компаний вообще перестала принимать новые заказы или соглашается работать только по значительно более высоким ценам. В результате тарифы на отдельных магистральных направлениях выросли в среднем на 10%, в частности с учетом сезонных перевозок овощей и фруктов.

Подорожание перевозок связывают не только с ростом цен на топливо, но и с сокращением льготных скидок на бензин, дизельное топливо и смазочные материалы. Если раньше транспортные компании могли покупать топливо со скидкой до 16%, то сейчас она сократилась до 3,5% и, как отмечается, в будущем может исчезнуть полностью.

Перевозчики также вынуждены переходить на более дорогое топливо, чтобы избежать очередей на автозаправочных станциях. В то же время крупные компании могут закупать до 200 литров бензина и дизельного топлива. При этом для индивидуальных предпринимателей действуют те же региональные ограничения, что и для обычных покупателей.

Больше всего выросла стоимость международных перевозок на дальние расстояния. В частности, доставка грузов из Китая в Москву, как и раньше, стоит около 800 тысяч рублей. Однако заказчикам приходится дополнительно платить ещё от 50 до 70 тысяч рублей.

Некоторые транспортные компании готовы доставлять китайские грузы через Казахстан, чтобы избежать очередей на российских АЗС.

Ранее участники рынка сообщали, что впервые за 17 лет почти 7 тысяч юридических лиц, работающих в сфере перевозок, оказались на грани банкротства. Причиной они называют рост себестоимости услуг и нерентабельность перевозок на фоне резкого подорожания топлива.

Напомним, власти Иркутской области РФ ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с дефицитом топлива в регионе. Для водителей ввели ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива, а предприятиям, не обеспечивающим жизнедеятельность населения, рекомендовали максимально перевести сотрудников на удаленный формат работы.

Как сообщал OBOZ.UA, российский премьер Владимир Путин впервые публично признал, что после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в РФ возникли проблемы с обеспечением автомобильным топливом. Во время совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом он заявил, что в стране сохраняются очереди на автозаправочных станциях и дефицит отдельных марок бензина.

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