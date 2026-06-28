В Иркутской области РФ ввели «режим повышенной готовности»: что произошло

Власти Иркутской области РФ ввели режим повышенной готовности в связи с дефицитом топлива в регионе. Для водителей ввели ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива, а предприятиям, не обеспечивающим жизнедеятельность населения, рекомендовали максимально перевести сотрудников на удаленный формат работы.

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О введенных мерах сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он заявил, что главной целью является снижение ажиотажа на автозаправочных станциях и стабилизация ситуации с поставками топлива.

"Сейчас наша основная задача — снять остроту проблемы, связанной с недостаточной поставкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС и наладить четкую работу всех служб в этих непростых условиях", — написал он.

Какие ограничения ввели

На автозаправочных станциях сети "Роснефть" физическим лицам разрешили заправлять не более 50 литров топлива на один автомобиль за одну заправку в течение суток. Другие АЗС могут устанавливать еще меньший лимит.

Также запретили продавать топливо в любые емкости, кроме топливного бака автомобиля. В то же время эти ограничения не распространяются на аварийно-спасательные службы, пожарную охрану, скорую медицинскую помощь, коммунальную и сельскохозяйственную технику.

Отдельно губернатор рекомендовал работодателям организаций, не связанных с обеспечением жизнедеятельности населения, перевести максимально возможное количество работников на удаленный режим работы.

Кроме того, руководству МВД РФ по Иркутской области и Росгвардии поручили обеспечить общественный порядок возле автозаправочных станций, патрулировать места продажи топлива и пресекать незаконную перепродажу.

Что говорят чиновники

Игорь Кобзев признал, что проблема связана с недостаточной поставкой топлива в регион. По его словам, власти ведут переговоры, чтобы обеспечить независимые автозаправочные станции необходимыми объемами топлива и сократить очереди.

"Я понимаю и разделяю тревогу жителей региона. Все меры, которые мы сейчас принимаем, направлены на скорейшую стабилизацию ситуации. Надеемся, что уже со следующей недели мы с вами сможем увидеть результаты", — отметил губернатор.

Как сообщается, дефицит топлива сохраняется не только в Иркутской области, но и в других регионах России. Глава Бурятии ранее заявил, что одной из причин проблем со снабжением топливом стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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