В России стремительно обостряется топливный кризис, который уже выходит далеко за рамки неудобств для водителей. Дефицит бензина парализует транспорт, сказывается на вывозе мусора и угрожает аграрному сектору.

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Несмотря на это, региональные власти упорно делают вид, что "всё под контролем". Об этом сообщают российские СМИ, а видео с жалобами россияне распространяют в соцсетях.

Очереди по несколько часов и ночевки в машинах

В разных регионах России водители вынуждены стоять в очередях за топливом по 7–8 часов, занимая места еще ночью и фактически ночуя в собственных машинах.

В некоторых случаях очереди тянутся на километры. Особенно показательно, что дефицит уже ощущается даже в Москве и Калининграде – городах, где еще недавно подобное считалось невозможным. Как сами россияне иронизируют в соцсетях: "вчера было весело, а сегодня бензина уже нет".

Ограничения по всей стране

Нехватка топлива охватила почти всю страну-агрессора. По подсчетам журналистов, ограничения на продажу бензина и дизеля введены уже в 69 регионах. И если официально такие меры признают лишь частично, то факты на местах говорят сами за себя.

Мусор не вывозят, транспорт останавливается

Проблема давно перестала быть сугубо "автомобильной". В Забайкальском крае из-за нехватки топлива остановили работу мусоровозов сразу в нескольких районах – отходы просто перестали вывозить.

Там же начались перебои с общественным транспортом: в городе Борзя сократили графики движения автобусов, а в Чите один из маршрутов вообще не вышел на линию, поскольку водитель не смог заправиться.

Похожая ситуация наблюдается и в других регионах. В Калужской области отменили все пригородные маршруты, в Ростовской – перевозчики предупреждают о возможном сокращении рейсов из-за лимитов на топливо.

В Тульской области транспортные компании открыто заявляют, что автобусы могут не выехать на маршруты из-за отсутствия заправок. Правда, после этого чиновники традиционно "оперативно стабилизируют ситуацию" — по крайней мере, на бумаге.

Под угрозой урожай и агросектор

Не менее тревожная ситуация и в аграрном секторе. В Алтайском крае цены на топливо для фермеров за год выросли в среднем в 2,5 раза, что вместе с подорожанием удобрений ставит под угрозу урожай.

Местные аграрии уже говорят о риске продовольственной катастрофы – часть полей может просто остаться необработанной.

В Иркутской области отдельные хозяйства уже приостановили посевную кампанию из-за дефицита топлива. Представители отрасли прямо заявляют: если ситуация не изменится, региональное сельское хозяйство может фактически прекратить своё существование.

Власти отрицают, но вводят лимиты

Несмотря на очевидные проблемы, власти большинства регионов продолжают отрицать кризис.

Например, в Башкирии официально заявляют об отсутствии дефицита, хотя на местах уже действуют ограничения на продажу топлива. В Липецкой области нехватку бензина объясняют "нехваткой бензовозов" – будто топливо просто потерялось по дороге.

Официальные ограничения признали лишь в 29 регионах, в частности в Калининграде, на Сахалине и Курильских островах. При этом их объясняют не дефицитом, а "ажиотажным спросом населения".

В Забайкалье вообще ввели режим повышенной готовности и ограничили продажу до 15 литров на автомобиль – очевидно, чтобы граждане не паниковали слишком активно.

И "вишенка" топливного кризиса – цензура

На этом фоне власти пытаются контролировать информационное пространство. В мессенджерах начали блокировать чаты, где обсуждают топливный кризис. Получается, что главная проблема – не отсутствие бензина, а слишком активное обсуждение его отсутствия.

Таким образом, "страна-бензоколонка" неожиданно столкнулась с ситуацией, когда бензина не хватает даже на базовые нужды. И пока чиновники отчитываются о стабильности, мусор накапливается, автобусы не ходят, а фермеры подсчитывают убытки. Похоже, что веселье действительно закончилось – и довольно быстро.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская разведка получила новые данные, свидетельствующие об усугублении топливного, логистического и управленческого кризисов на временно оккупированном Крымском полуострове. Проблемы оккупационной администрации стали следствием системных ударов по российской военной логистике и нефтеперерабатывающей отрасли.

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