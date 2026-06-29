«На заправках выстраиваются очереди»: Путин впервые признал проблему с топливом в России

Российский лидер Владимир Путин впервые публично признал, что после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в РФ возникли проблемы с обеспечением автомобильным топливом. В ходе совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом он заявил, что в стране сохраняются очереди на автозаправочных станциях и дефицит отдельных марок бензина.

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С соответствующим заявлением Путин выступил во время совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Стенограмма встречи была опубликована на сайте Кремля. По словам главы РФ, "проблемы как для автомобилистов, так и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже есть на заправках, и нужную марку бензина не всегда можно найти".

Ограничение экспорта

В ходе совещания Путин сообщил, что российские власти уже ввели временный полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По его словам, такое решение было принято "в интересах отечественных потребителей".

В то же время он заявил, что правительство также рассматривает возможность распространить аналогичные ограничения на дизельное топливо.

"Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива", – сказал Путин.

Что еще заявили

Также глава РФ утверждает, что для стабилизации ситуации в стране максимально используются производственные возможности нефтеперерабатывающей отрасли.

По его словам, сейчас в России"на максимуме задействованы мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов". Кроме того, к производству топлива привлекли потенциал средних и малых предприятий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в РФ неоднократно сообщали о перебоях с производством топлива и ограничениях его экспорта.

Напомним, в ночь на 28 июня в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Была атакована нефтеперерабатывающая фабрика в Славянске-на-Кубани, которая снабжает топливом, в частности, и временно оккупированный Крым. На объекте вспыхнул пожар, огонь охватил резервуары. Ранее предприятие неоднократно подвергалось атакам со стороны Сил обороны Украины.

Еще OBOZ.UA сообщал, что на фоне успешных дальнобойных ударов украинской стороны среди представителей российской верхушки началась паника. Анонимные источники отмечают, что после намеков главы Белого дома Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций против Москвы и его положительных оценок действий президента Украины Владимира Зеленского появились дополнительные сигналы беспокойства для РФ.

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