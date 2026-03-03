Украинский воин Антон Сайхиев, который находится в российском плену, получил штраф в 30 тысяч рублей по протоколу о "дискредитации" армии РФ. Такое решение принял Октябрьский районный суд Улан-Удэ (Бурятия).

Причиной стали слова защитника Мариуполя о том, что российская армия напала на Украину. На текст решения от 25 февраля обратила внимание "Медиазона".

Из постановления стало известно, что Сайхиев в присутствии других заключенных сказал, что российская армия "напала на Украину", "провела оккупацию" ее территории, а также "убивала мирных жителей и обстреливала ракетами социальные объекты".

"Слова Сайхиева подтвердили двое осужденных, на которых "какого-либо давления с целью дать определенные показания не оказывалось", подчеркивается в решении. Украинский военный также не стал отрицать сказанного", – сказано в сообщении.

Антон Сайхиев родился 14 июля 1987 года в поселке Покровское Днепропетровской области. Работал учителем математики, а после проходил службу в 12-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в состав которой входил отдельный отряд специального назначения "Азов".

Сайхиев попал в плен 20 мая 2022 года на "Азовстали" в Мариуполе. 27 ноября 2024 года приговорен по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе") и ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") к 18 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание Сайхиева отправили в исправительную колонию №8 в Улан-Удэ.

Как сообщал OBOZ.UA, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону "осудил" четырех украинских военнопленных из полков "Айдар" и "Азов". Мужчин обвинили в "терроризме".

