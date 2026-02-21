Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону "осудил" четырех украинских военнопленных из полков"Айдар" и"Азов". Мужчин обвинили в"терроризме".

Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что военные суды стали массово рассматривать дела против украинских военнопленных.

Что известно

Среди тех, кому вынесли приговоры — 43-летний Тарас Кошман, 46-летний Николай Сало, 42-летний Олег Павленко и 36-летний Артем Кушаков. Кошману, Сало и Кушакову вменяли участие в "террористическом сообществе" и"обучении терроризму". Павленко обвинили только в "участии в террористическом сообществе".

Военнопленным "азовцам" Кошману и Павленко "назначили" 18 лет в колонии строгого режима и шесть лет общего режима соответственно. Артему Кушакову суд назначил 19 лет колонии строгого режима – он служил в артиллерии...

Военнослужащему "Айдара" Николаю Сало суд назначил 5,5 лет колонии общего режима. По версии следствия, в августе 2014 года Сало "находясь в Старобельском округе, добровольно вступил в "Айдар" и "участвовал в боевых действиях против "мирного населения" и ВС РФ на территории временно оккупированной Луганщины.

Массовые суды над военнопленными в России

Как заявило российское оппозиционное издание "Медиазона", в этом году в феврале Южный окружной военный суд назначил по 20 лет лишения свободы трем "азовцам": Михаилу Насонову, Владиславу Кормилину и Сергею Копылову.

По 18 лет лишения свободы также получили военнопленные снайпер и танкист. А в Республике Мордовия в начале февраля за неделю вынесли приговоры девяти пленным "азовцам".

Напомним, ранее в России незаконно осудили похищенного из оккупированной части Херсонщины бывшего участника АТО, известного в регионе волонтера Леонида Кондрацкого. Заместителя волонтерского координационного центра Херсонщины и жителя оккупированной Новой Каховки признали виновным в "террористической деятельности".

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе обмена пленными в начале февраля текущего года домой вернулись 157 украинцев – как военнослужащие, так и похищенные гражданские. Большинство из них находились в российском плену с 2022 года. Среди освобожденных – 15 украинцев, которые были приговорены российскими судами к пожизненному лишению свободы.

