В России в ответ на арест агентов ФСБ в Баку начались облавы на влиятельных азербайджанцев. Видео

В России продолжаются облавы на азербайджанцев на фоне обострения напряженности между Баку и Москвой. В ответ на задержание граждан РФ в Азербайджане российские силовики 1 июля провели аналогичные действия в Воронеже и Екатеринбурге.

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Об этом сообщили местные СМИ. Так, в Екатеринбурге задержали главу местной азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского.

Силовики разбили окно автомобиля, вытащили Шихлинского из транспортного средства и надели на него наручники. Известно, что его уже задерживали во время предыдущего рейда, в ходе которого погибло два представителя диаспоры.

В Воронеже был задержан Юсиф Халилов, уроженец Азербайджана и совладелец крупного Алексеевского рынка. Силовики пришли к нему домой.

Напомним: 27 июня в российском Екатеринбурге прошел масштабный рейд, организованный МВД, ФСБ и Росгвардией в рамках уголовного дела об убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Обыски прошли в более чем в 10 квартирах, где проживали азербайджанцы. Было задержано около 50 человек, а двое – братья Зияддин и Гусейн Сафаровы – погибли. Судмедэкспертиза выявила у них множественные травмы.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о пытках и убийстве с особой жестокостью. В Баку выразили протест, вызвали российского поверенного и отменили все культурные и парламентские контакты с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского информагентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. Были задержаны два агента Федеральной службы безопасности РФ – ими оказались исполнительный директор и шеф-редактор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавый и Евгений Белоусов.

Оба были взяты под стражу на четыре месяца. Россиянам инкриминируют сразу пять статей Уголовного кодекса Азербайджана.

А 1 июля в Азербайджане задержали еще одну группу россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, содействии их обороту, а также в киберпреступлениях.

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