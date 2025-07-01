Суд в Баку арестовал двух россиян, задержанных по делу 'Sputnik Азербайджан'

В Азербайджане арестованы двое граждан РФ, задержанных в результате операции в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан". Директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов взяты под стражу на четыре месяца – по данным СМИ, оба являются агентами ФСБ.

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Как сообщает азербайджанское издание Report, соответствующее решение во вторник, 1 июля, вынес Хатаинский районный суд в Баку. Россиянам инкриминируют сразу пять статей Уголовного кодекса Азербайджана.

В частности, Картавых и Белоусова обвиняют по статьям:

– 178.3.1 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба);

– 192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением дохода в крупном размере);

– 192.2.3 (совершенное организованной группой);

– 193-1.3.1 (легализация имущества, полученного преступным путем);

– 193-1.3.2 (совершенное в значительном размере).

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня в филиале российского агентства "Спутник" в Баку были проведены оперативно-розыскные мероприятия на фоне роста напряженности между Азербайджаном и Россией.

СМИ Азербайджана, ссылаясь на МВД страны, информировали, что после обысков были задержаны два агента ФСБ России. Ими оказались исполнительный директор и шеф-редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавый и Евгений Белоусов.

Задержанных проверяют на причастность к незаконному финансированию. Аккредитация Sputnik была прекращена еще в феврале 2025 года, чтобы выровнять количество государственных СМИ за рубежом и российских СМИ в стране.

Однако редакция Sputnik игнорировала это решение и продолжала работу. Теперь в российском агентстве назвали обвинения абсурдными.

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