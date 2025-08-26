В России покупателей SIM-карт обяжут снимать на камеру: чего боятся в Кремле

Уже с первого сентября 2025 года все точки продажи SIM-карт в России должны быть оборудованы видеокамерами. Причем камеры должны работать постоянно, они должны фиксировать все действия клиента и представителя оператора при заключении договора, а записи видеонаблюдения на точках продаж должны хранить не менее 30 дней.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства страны-агрессора. В Центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, зачем это делается и чего боятся в Кремле.

Что предшествовало

Продажа SIM-карт на улице в России стала незаконной со времен оккупации Крыма. Дело в том, что по законодательству страны-агрессора приобретение SIM-карт любого оператора требует заключения официального договора с оператором и идентификации клиента по паспорту.

Продажа SIM-карт без договора может повлечь административные штрафы для продавцов.

Что теперь

Новые требования торговли SIM-картами касаются не только установки камер наблюдения. Они также определяют, какими должны быть помещения и техническое оборудование таких точек реализации.

В новом постановлении российского правительства нововведение объясняется усилением "защиты потребителей" и "повышением безопасности при заключении договоров".

Зачем это сделано

На самом деле все указанные меры имеют другую цель. А именно – расширение государственного контроля за цифровой коммуникацией.

"Кремль усиливает надзор за гражданами, вводя превентивный мониторинг и увеличивая возможности для слежки за активностью населения в условиях растущих рисков для режима", – подчеркнули в ЦПИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в России, в рамках создания так называемого "цифрового суверенитета", людей принудительно заставляют переходить на государственный мессенджер МАХ. Его главным преимуществом называют синхронизацию с "Госуслугами". Причем главное отличие от не российских мессенджеров (последние, как известно, обеспечивают анонимность своих пользователей) – связь и передача данных всем силовым структурам страны – даже не скрывается.

