В России ограничили работу иностранных мессенджеров: под раздачу попали WhatsApp и Telegram

Во всех регионах страны-агрессора России перестали работать такие популярные мессенджеры, как WhatsApp и Telegram. Пользователи указанных приложений массово сообщают о проблемах в работе сервисов, начиная со вторника, 21 октября. Сегодня такие жалобы достигли пиковых значений.

В частности, мониторинговый сервис Downdetector сообщает о тысячах жалоб (то есть, сообщения с описанием проблемы) и сотни тысяч сообщений о проблемах. Так называемый "роскомнадзор" подтверждает "частичное ограничение работы иностранных мессенджеров".

Как это объясняют

Подавляющее большинство пользователей жалуются, что указанные мессенджеры совсем не открываются, а в лучшем случае "медленно работают", причем сообщения в сервисах не отправляются и не приходят.

"Роскомнадзор" утверждает, что принимает меры по "частичному ограничению работы иностранных мессенджеров". Это якобы является частью "борьбы с мошенниками и террористами" на государственном уровне. Так, в ведомстве утверждают, что эти сервисы якобы "используются для обмана россиян" и их "привлечения к диверсионной и террористической деятельности".

Где именно не работают сервисы

Больше всего сообщений о проблемах от жителей юга России, Краснодарского края, Ростовской области, Ставрополья. Впрочем, на проблемы пожаловались во всех регионах, от Подмосковья до Сибири включительно.

Что интересно в столице страны-агресорки жалоб меньше всего. Так же, как и в Афганистане, где с октября для пользователей был заблокирован доступ к нескольким социальным сетям. Причем там доступ к соцсетям был заблокирован по всей стране, но в Кандагаре, где находится так называемое "правительство" группировки Талибан, которая контролирует Афганистан, доступ к ним сохранен.

Что предшествовало

"Роскомнадзор" начал ограничивать звонки в указанных мессенджерах еще в августе. И тогда официально это объяснялось якобы борьбой с мошенниками. Однако тогда в ведомстве уверяли, что никаких других ограничений функционала платформ не планируется.

Как сообщал OBOZ.UA, в WhatsApp отреагировали на блокировку мессенджера на территории России. В частности, администрация сервиса заявила, что власти РФ блокируют работу приложения из-за его конфиденциальности, пытаясь нарушить права 100 миллионов российских пользователей.

