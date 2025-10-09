В Афганистане ограничили доступ к Instagram, Facebook и Snapchat: что известно

В Афганистане, начиная с 8 октября, для пользователей был заблокирован доступ к социальным сетям Instagram, Facebook и Snapchat. Причем доступ к соцсетям заблокирован по всей стране. Но в Кандагаре, где находится так называемое "правительство" группировки Талибан, которая контролирует страну, доступ к указанным сетям сохранен.

Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. В службе подчеркивают, что "некоторые государственные учреждения сохранили ограниченный доступ к услугам" соцсетей.

Что именно произошло

"Данные свидетельствуют, что соцсети Instagram, Facebook и Snapchat стали недоступными у нескольких интернет-провайдеров Афганистана. Инцидент произошел после перебоев в работе телекоммуникаций на прошлой неделе", – отметили в NetBlocks.

В списке фигурируют не несколько, а все провайдеры страны. В NetBlocks отмечают, что кроме ограничений в социальных сетях, "данные сети свидетельствуют, что в Афганистане введен третий раунд отключений интернета".

Отдельно служба зафиксировала, что некоторые государственные учреждения имеют доступ к услугам.

Как объясняется

Официально Талибан утверждает, что доступ к соцсетям не заблокирован, есть только "ограничения на определенный контент" на некоторых платформах. По крайней мере, так "чиновники" террористической группировки объяснили ситуацию журналистам BBC Afghan.

В частности, "чиновники" из талибского "министерства связи и информационных технологий" сообщили, что для ограничения определенных типов контента были применены фильтры.

"Применен определенный контроль для ограничения определенных типов контента в Facebook, Instagram и X. Мы надеемся, что на этот раз до полного запрета интернета не дойдет. Но сейчас фильтрация применяется почти по всей стране", – цитирует британский вещатель талибов.

Причем никаких пояснений, какие именно публикации подлежат "фильтрации", не предоставляется. А пользователи сообщают, что в указанных сетях – если, конечно, людям удастся войти в свои аккаунты – не отображаются любые видео и фото.

Что предшествовало

Третьему (по определению NetBlocks) раунду отключений интернета предшествовал второй, который произошел 29 сентября. Причем тогда в Афганистане было зафиксировано общенациональное отключение интернета, которое длилось 48 часов подряд.

Масштабное отключение произошло после того, как власти страны начали отключать оптоволоконные линии связи в нескольких провинциях, чтобы предотвратить "порок".

До этого последние несколько недель подключение в Афгане было "крайне медленным и прерывистым".

Как сообщал OBOZ.UA, еще в сентябре руководство Талибана объявило о запрете интернета в пяти провинциях страны. Утверждалось, что такое решение принято, "чтобы предотвратить аморальную деятельность" – более подробно об этом читайте здесь.

