'Нарушение прав людей': в WhatsApp отреагировали на блокировку мессенджера на территории РФ

В WhatsApp отреагировали на блокировку мессенджера на территории России. Там заявили, что власти РФ блокируют работу приложения из-за его конфиденциальности, пытаясь нарушить права 100 миллионов российских пользователей.

Заявление комании было обнародовано в среду, 13 августа, на официальной странце WhatsApp в сосцсети X. Попытки блокировки мессенджера разработчики связали именно с его приватностью.

"WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение – именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для болee 100 млн наших пользователей в стране", – говорится в заявлении.

В компании пообещали, что продолжат делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, "оставалась доступным для людей по всему миру, включая в России".

Россиянам запретят звонки в Telegram и WhatsApp

13 августа российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти России приняли решение запретить звонки в Telegram и WhatsApp. Запрет обосновывают якобы "борьбой с терроризмом".

При этом переписка и каналы в мессенджерах останутся доступными.

В июле глава РФ Владимир Путин приказал ввести ограничения на использование мессенджеров, разработанных в "недружественных странах". Он также подписал закон о создании "национального мессенджера".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях оккупационные "власти" Крыма анонсировали полное отключение мобильного интернета на "длительный период". Такие меры, мол, нужны для "противодействия вражеским атакам" и "безопасности" населения.

