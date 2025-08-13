'Решение приняли на самом верху': Собчак заявила, что в России запретят звонки через Telegram и WhatsApp

Российские власти окончательно запретили своим гражданам звонки через приложения Telegram и WhatsApp. Такое решение там обосновали "борьбой с терроризмом".

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщила телеведущая, которая близка к политической верхушке Кремля, Ксения Собчак, ссылаясь на источники на рынке телекоммуникаций. Согласно информации "решение уже принято на самом верху".

Что известно

"Звонки запретили "под эгидой борьбы с террористами", говорит собеседник. Финальные консультации по этому вопросу должны завершиться сегодня вечером, утверждает источник в правительстве", – написала Собчак.

Журналистка также отметила, что переписка и каналы в мессенджерах, будут доступны, как и раньше.

Что предшествовало

В июле российский диктатор Владимир Путин дал своим подчиненным поручение ввести ограничения на использование мессенджеров, разработанных в "недружественных странах". Ранее глава Кремля подписал закон о создании национального мессенджера, а Госдума приняла законопроект о создании национальной цифровой платформы MAX.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Telegram заблокировали в двух регионах подконтрольных России – Дагестане и Чечне. Такое решение объяснили опасением, что мессенджер может быть использован "врагами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!