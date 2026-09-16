В России из-за атак дронов остановили работу еще два НПЗ "Роснефти": убытки составят 15 млн тонн в год

Два нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" совокупной мощностью более 15 млн тонн в год – Сызранский и Саратовский НПЗ – приостановили выпуск нефтепродуктов. Предприятия остановлены из-за повреждений, полученных в результате ударов по заводам украинских беспилотников. Ремонт на первом нефтеперерабатывающем заводе может длиться не менее месяца, на втором – еще дольше.

Видео дня

Об этом агентству Reuters сообщили российские "три источника в отрасли". Они уточнили, что Сызранский завод был остановлен вчера, 15 сентября, тогда как Саратовский приостановил работу в прошлую пятницу.

Что говорят

Саратовский НПЗ, выпускающий в год 1,2 млн тонн бензина и 1,9 млн тонн дизельного топлива, полностью прекратил переработку нефти 11 сентября. Сызранский завод, производящий 800 тысяч тонн бензина и 1,5 млн тонн дизельного топлива, остановился через четыре дня.

На заводе в Сызрани, входящем в Самарскую группу "Роснефти", были повреждены АВТ-6, основная установка переработки нефти производительностью 17,1 тыс. тонн в сутки (установка обеспечивает 71% мощности НПЗ).

При этом вторая установка завода на момент налета украинских беспилотников уже была отключена. Она получила повреждения во время предыдущей атаки в июле.

На ремонт установки, пострадавшей в сентябре, может потребоваться около месяца, сообщили источники Reuters.

Что предшествовало

Саратовский НПЗ попал под удар БПЛА во второй раз за сентябрь и в третий раз с начала августа. В прошлом месяце он уже останавливал работу из-за повреждений и возгорания на предприятии.

С начала сентября также приостановил переработку Рязанский НПЗ – крупнейший завод "Роснефти", снабжающий топливом, в том числе, Московский регион.

В августе из-за атак украинских дронов как минимум восемь российских НПЗ приостановили выпуск топлива. Среди них завод в Ленинградской области, занимающий второе место по мощности в России, завод в Ярославле, Новошахтинский, Саратовский и Волгоградский НПЗ и другие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!