Российский Саратов после взрывов снова весь в дыму: что происходит

В ночь на 11 сентября беспилотники массово атаковали российский город Саратов. После серии взрывов в городе начались сильные пожары в районе промышленной зоны. В украинском Osint-сообществе предполагают, что беспилотники ВСУ ударили по НПЗ и хабу Ozon в российском городе.

Видео дня

Официально местные власти лишь предупредили горожан о "дроновой угрозе", а о последствиях атаки пока не сообщают. В свою очередь, Osint-сообщество Exilenova+ собрало радующие глаз видео из Саратова и утверждает, что на данный момент, в половине пятого утра, и НПЗ, и Ozon "продолжают гореть".

Что происходит в Саратове

По предварительной информации, в городе вновь под ударом оказался крупный, один из старейших российских нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащий компании "Роснефть".

OSINT-сообщество предполагает, что Саратов этой ночью "отработали" украинские дроны "Лютый".

После "прилетов" в городе вспыхивают несколько сильных пожаров. Эпицентр первого – Саратовский НПЗ, который перерабатывает почти 5 миллионов тонн нефти в год.

Второй сильный пожар охватил логистический хаб компании Ozon.

В российских пабликах отмечают, что на фоне атаки с хаба начали экстренную эвакуацию сотрудников.

Что предшествовало

По подсчетам украинского Osint-сообщества, Саратовский НПЗ подвергался атакам украинских беспилотников уже не менее 16 раз.

В последний раз, как сообщал OBOZ.UA, это произошло в ночь на 8 сентября, когда вся Саратовская область подверглась очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. Тогда местные жители также сообщали о серии громких взрывов, после которых в районе промышленной зоны разразился сильный пожар.

В городе Энгельс, расположенном недалеко от Саратова, жители также сообщали о серии громких взрывов, вспышках в небе и звуках сирен. Энгельс также регулярно становится мишенью атак БПЛА из-за расположенного там стратегического военного аэродрома "Энгельс-2".

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