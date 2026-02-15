В России Белгород и Брянск оказались под атакой дронов: исчез свет и отопление. Фото, видео

15 февраля Брянск и Белгород подверглись массированной атаке беспилотников. В результате ударов в части Брянской области и в Белгороде пропали электроснабжение и тепло, атака продолжалась более 12 часов. О взрывах и работе ПВО сообщали пользователи соцсетей и мессенджеров, которые публиковали фото и видео с места событий.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что за ночь и день в регионе якобы сбили более 170 беспилотников и что удары пришлись на объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, экстренные службы подключают резервные мощности и пытаются восстановить подачу тепла и электричества.

Последствия для регионов

В Брянской области без энергоснабжения остались пять муниципальных образований и часть областного центра. Взрывы слышали в Брянске и ближайших населенных пунктах. Местные власти подтвердили повреждения энергетических объектов и сообщили о работе аварийных служб.

В Белгороде, по информации местных пабликов, под атаку попала теплоэлектроцентраль. Губернатор региона заявил о серьезных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Вечером в городе объявляли ракетную опасность, после чего аварийные и оперативные службы начали обследование территорий и уточнение масштабов разрушений.

Масштабы атаки

По данным региональных властей Брянской области, в течение ночи и дня силы ПВО якобы уничтожили более 170 беспилотников. Атака продолжалась более 12 часов. Часть потребителей оставалась без света и тепла по состоянию на конец дня.

Российские пропагандистские медиа также сообщили, что силы ПВО сбили 19-й за день беспилотник, летевший в направлении Москвы. Официальной детальной информации о возможных последствиях в столице РФ не обнародовали.

Как сообщал OBOZ.UA, после ответных ударов Сил обороны на российские удары по украинской энергосистеме, которые непрерывно продолжаются уже почти четыре года, только в Белгороде сотни многоэтажек остались без тепла и света.

В городе начали открывать пункты обогрева и сливать воду из систем отопления, объявлена эвакуация детей и пенсионеров. Гладков анонсировал, что восстановительные работы растянутся на "длительный период", из-за чего в Белгороде закрыли часть больниц, школ и детсадов.

