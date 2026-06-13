В РФ пронесся мощный торнадо: россияне испугались "климатического оружия". Видео

12 июня жители российского Верхнеуральска в Челябинской области стали свидетелями стихийного бедствия. Над регионом пронесся мощный торнадо.

Видео дня

Видео аномального для региона природного явления опубликовали российские СМИ. На нем виден гигантский черный смерч, поднимающийся в небо.

Что известно

В Челябинской области России бушевал мощный торнадо. Отмечается, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

"Жители Верхнеуральска стали свидетелями огромной воронки, – торнадо пронесся над регионом", – говорится в материале.

Россияне стали делиться в соцсетях видео необычного природного явления. Одна пользовательница заметила, что такое явление очень нетипично для их региона. Она вспомнила о других необычных природных явлениях этого лета, в частности о снеге, и на фоне этого заговорила о "климатическом оружии" вроде того, которое якобы уничтожили иранцы.

Отметим, что якобы уничтожение Ираном климатических установок США, после чего в Иране якобы улучшилась погода, является конспирологической пропагандистской теорией, не имеющей научного обоснования.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 5 июня в Литве зафиксировали три торнадо. Жители разных регионов активно делились в социальных сетях шокирующими кадрами и видеороликами аномального для этих мест природного явления.

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