В Литве зафиксировали три торнадо: видео аномалии

Вечером 5 июня Литва оказалась во власти мощной стихии. По предварительным данным Литовской гидрометеорологической службы, в стране было зафиксировано в общей сложности три торнадо.

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Жители разных регионов активно делились в социальных сетях шокирующими кадрами и видеороликами аномального для этих мест природного явления. Об этом сообщает LRT.

Торнадо над Каунасом и другими районами

В интернете стремительно распространяются видеоролики, снятые жителями Каунаса, района Укмерге и Казлу-Руды. На записях отчетливо видны сформировавшиеся вихревые воронки. Для многих столкновение с настоящим торнадо вживую стало полной неожиданностью, из-за чего соцсети буквально наводнили кадры стихии.

Шторм нанес серьезный ущерб инфраструктуре и имуществу граждан. В Каунасе сильные порывы ветра сорвали крышу с одного из жилых домов, ураганный ветер массово выкорчевывал деревья.

По данным компании ESO, из-за аварий на линиях электропередач без энергоснабжения остались около 8 тыс. потребителей.

Работа спасательных служб

Пожарные-спасатели за сутки десятки раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды. Все вызовы были связаны с расчисткой дорог от поваленных деревьев. По официальным сообщениям служб, инцидентов с падением деревьев на жилые дома, автомобили или линии электропередач зафиксировано не было.

Метеорологи сообщают, что ночь 6 июня выдалась крайне неспокойной. Во многих районах прошли сильные ливни с грозами и градом, а порывы ветра достигали 15-16 м/с.

Зафиксирована и рекордная интенсивность осадков. Всего за 24 часа (с 9 утра пятницы до 9 утра субботы) в ряде регионов выпало около двухнедельной нормы июня.

Напомним, в польском селе Бальцажовице в Опольском воеводстве зафиксировали мощный смерч. Стихия повредила здания, сорвала крыши и повалила деревья, оставив после себя значительные разрушения.

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