В Орловской области разбился российский военный вертолет Ми-8: пилоты погибли – СМИ

В России 23 мая заявили о том, что в Орловской области разбился военный вертолет Ми-8. После его падения в районе поселка Нарышкино вспыхнул пожар и началась детонация боекомплекта.

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Пилоты борта, как сообщается, погибли. О потере оккупационной армии сообщают Z-каналы.

"Вертолет потерпел крушение в Орловской области. Вертолет упал в районе поселка Нарышкино (Урицкий район) около 14 часов. По словам очевидцев, после падения начался пожар, слышны взрывы", – написал один из пабликов-"миллионников", прикрепив к сообщению видео с места.

Между тем другой канал заявил, что речь идет о Ми-8 российских оккупантов и пожаловался на то, что "жесткой посадки" не пережили оба пилота. А местные слушают, как детонируют боеприпасы, которыми был снаряжен борт – хотя некоторые росСМИ утверждают, что их в вертолете не было.

Другие же пропагандисты утверждают, что "к Кобзону" отправились пилот и бортмеханик.

В сети также появилось видео, на котором видно вертолет в небе. В какой-то момент становится понятно, что с ним происходит что-то не то, а через несколько секунд он стремительно падает на землю. Очевидцы также рассказывали пропагандистам РФ, что машина летела и вдруг резко пошла вниз.

Над местом падения поднялся столб черного дыма.

Официальных заявлений о падении Ми-8 по состоянию на 15 часов российские чиновники не делали. В то же время некоторые пропагандистские паблики причиной авиакатастрофы назвали "отказ двигателя" и подчеркнули, что перед падением борт "развернуло на 180 градусов".

Не заставили себя долго ждать и "подробности" о "героизме пилота" от роспропаганды.

"Ми-8 упал на территорию заброшенного химического предприятия на окраине посёлка Нарышкино. Пилот до последнего уводил машину подальше от частных жилых домов — до них не больше километра", – вещают пропагандисты вопреки рассказам очевидцев.

"Винтокрылый упал возле поселка Нарышкино, чуть в сторону Луночар, на территорию заброшенного предприятия, прямо на старые бочки, в которых раньше хранились химикаты, и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик. Боеприпасов на борту не было. Все ближайшие пожарные подразделения уже прибыли к месту крушения. На земле пострадавших нет", – заявил один из прокремлевских пабликов.

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