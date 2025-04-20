Стало известно о "денацификации" очередного оккупанта, пилота вертолета Ми-8 Ильи Ваньковского. Участник российско-украинской войны разбился вместе с еще одним российским пилотом еще 18 марта в Ленинградской области.

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Похоронили оккупанта, на счету которого было "более 300 боевых вылетов" спустя месяц: похороны пришлось переносить, поскольку погодные условия не позволили вовремя доставить труп захватчика в его родной Алтайский край, входящий в "сверхдержаву" РФ. Смерть Ваньковского подтвердил глава Тальменского района Алтайского края Игорь Жарков.

По словам российского чиновника, Ваньковский "денацифицировался" еще 18 марта. Вертолет Ми-8, командиром которого был оккупант, потерпел крушение в Ленинградской области. В российском минобороны тогда утверждали, что случилось это "при выполнении планового учебно-тренировочного полета". Кроме Ваньковского тогда "денацифицировался" и второй пилот, находившийся на борту.

"Уважаемые земляки, с прискорбием сообщаю, что 18 апреля в Церкви Святого Духа в Тальменке состоится церемония прощания с героем – Ильей Сергеевичем Ваньковским, погибшим при исполнении воинского долга. Его служба – пример мужества и доблести. Илья Сергеевич служил командиром вертолета Ми-8, имел звание капитана, был ветераном боевых действий. Герой служил Отечеству более 10 лет, с начала поступления в Военно-воздушную академию Вооруженных Сил России. За время проведения специальной военной операции совершил более 300 боевых вылетов. Трагически погиб 18 марта 2025 года во время учебных полетов", – написал Жарков.

Впрочем, как это водится в "сверхдержаве", добраться до отдаленных от Москвы мест в условиях тотального бездорожья – задача не из легких. Вот и Ваньковского, который вместо того, чтобы обустраивать свою страну, отправился разрушать чужую, в обусловленные сроки довезти не успели. Задержку объяснили "погодными условиями". А похороны "хорошего семьянина, надежного товарища, открытого, разностороннего и искреннего" военного преступника пришлось отложить на сутки.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте ликвидировали военных РФ, участвовавших в разгоне Майдана и аннексии Крыма. Речь идет о жителях оккупированного Крыма Евгении Козлове и Кирилле Блаженко.

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