В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 вместе с экипажем: первые подробности. Видео

В среду, 2 апреля, в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Вместе с вражеской "птичкой" в вечность, скорее всего, ушел и ее экипаж.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ. Детали авиакатастрофы уточняются. Но говорится, что это произошло в Иркутской области России.

"Потерпел крушение Ту-22М3. Усольский район. Экипаж ищут", – говорится в сообщении.

Предварительно, на борту находились четыре человека. По словам местных жителей, все произошло несколько минут назад рядом с селом Буреть.

"Сначала они услышали взрыв, затем увидели яркую вспышку и пожар. Самолет разбился возле села Буреть. По предварительным данным есть пострадавшие. При падении борт задел линии электропередач — из-за чего исчез свет в близлежащих поселках", – говорится в сообщении.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета.

"Экипаж из четырех человек катапультировался, один летчик погиб. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет", – говорится в сообщении.

Власти области добавляют, что перед крахом пилот ракетоносца Ту-22М3 отвел борт от жилых домов. Самолет упал недалеко от села Буреть Боханского района и вспыхнул. Поисково-спасательная бригада уже прибыла на место падения и эвакуирует экипаж.

"Экипаж самолета из 4 человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Приехавшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина аварии – техническая неисправность", – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Справка

Ту-22М3 – это модернизированная Россией версия советского самолета Ту-22М. Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыльев предназначен для поражения морских и наземных целей с помощью крылатых ракет, включая ядерные боеголовки и авиабомбами.

Основное вооружение – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с легкой фугасно-кумулятивной боеголовкой и ракета Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой. Также этот бомбардировщик может быть оснащен свободно падающими бомбами.

Следует отметить, что страна-террорист Россия тщательно скрывает информацию о реальном количестве стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Однако по предварительным данным, на вооружении агрессора может находиться еще более полусотни таких самолетов. При этом враг продолжает терять Ту-22М3 из-за боевых действий и технических неисправностей.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля 2024 года украинские защитники впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 кафиров.

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