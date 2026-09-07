В крупнейшем регионе России отложили индексацию зарплат бюджетникам из-за "непредвиденных расходов на СВО": что происходит

В российской Республике Якутия индексацию зарплат для некоторых категорий бюджетников перенесли на два месяца. В качестве причин называют "непредвиденные расходы" на выплаты в связи с заключением контрактов с Министерством обороны России.

Видео дня

Об этом сообщило российское оппозиционное издание "Важные истории". Журналисты изучили направленное по этому поводу письмо главы регионального правительства Кирилла Бычкова депутату якутского парламента от фракции "Новые люди" Нюргуяне Заморщиковой.

Что происходит

В письме говорится, что, согласно госбюджету Якутии на текущий год, бюджетникам планировали проиндексировать зарплату на 5,4% с 1 июля, на что выделили 1,5 млрд рублей.

Однако сейчас сроки перенесли на 1 сентября, чтобы покрыть "непредвиденные расходы на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы".

Сама Заморщикова отметила, что ранее никаких объяснений от властей относительно переноса индексации не поступало. По этому поводу она обратилась к премьер-министру региона и в прокуратуру.

"Примечательно, что за это время меня успели официально обвинить в том, что я ввожу людей в заблуждение. И отчитали: прежде чем делать заявления, "нужно разобраться в вопросе, встретиться с компетентными специалистами, получить достоверную информацию, а потом уже делать выводы и доводить информацию до граждан республики". Мол, никто и не собирался с 1 июля проводить индексацию, ты это выдумала. Не выдумала", – сказала Заморщикова.

По данным издания, ранее индексацию зарплат бюджетникам без каких-либо объяснений отменили в Ростовской области. Там повышение выплат должно было состояться в начале октября, однако власти впоследствии исключили этот пункт из бюджета.

Напомним, главного экономиста госкорпорации "ВЭБ.РФ" Андрея Клепача уволили с должности после того, как накануне российские СМИ распространили публикацию с цитатами из его майского выступления. Во время мероприятия Никитского клуба Московской биржи Клепач заявил, что Россия не выдержит конкуренции в затяжном противостоянии с Западом, а в Украине все "не сдвинулось с места и не рухнет".

Как сообщал OBOZ.UA, российская элита все больше опасается, что Федеральная служба безопасности вышла из-под контроля и получила чрезмерное влияние на принятие решений в стране. На фоне войны против Украины и внутренних проблем диктатор Владимир Путин всё больше полагается на силовое ведомство для сохранения своей власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!