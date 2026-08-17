«Не рухнуло и не рухнет»: в России уволили главного экономиста ВЭБ за критику войны

Главного экономиста госкорпорации "ВЭБ.РФ" Андрея Клепача в воскресенье уволили с должности после того, как накануне российские СМИ распространили публикацию с цитатами из его майского выступления. Во время мероприятия Никитского клуба Московской биржи Клепач заявил, что Россия не выдержит конкуренции в затяжном противостоянии с Западом, а в Украине все "не сдвинулось с места и не рухнет".

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Он также предсказал социальный кризис в России. Об этом сообщает The Bell.

Глава ВЭБ Игорь Шувалов уволил Клепача по указанию "сверху". Причиной увольнения стало майское выступление экономиста. Он проработал главным экономистом ВЭБ 12 лет.

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Андрей Клепач представил доклад "Экономика России и геополитические вызовы" 21 мая на заседании Никитского клуба — некоммерческой организации при Московской бирже, которая уже 25 лет проводит дискуссии с участием ведущих российских экономистов.

В своем докладе Клепач отметил, что, несмотря на устойчивость российской экономики к санкциям, масштабы потерь страны продолжают расти.

"После рекордных темпов роста российской экономики в 2023–2024 годах они снизились в 2025-м, и, судя по прогнозам, в этом году также будут ниже темпов роста США и Украины, с которыми мы ведем военно-политическое противостояние", — сказал он.

Клепач заявил, что российская экономика способна выжить при любом сценарии, однако страна постепенно проигрывает технологическую и экономическую конкуренцию в мире. По его словам, РФ отстает не только от Китая и США, но и в определенных аспектах от Украины. В то же время экономист отметил, что украинская экономика, несмотря на значительные разрушения и демографические проблемы, продолжает функционировать благодаря масштабной помощи западных государств.

Андрей Клепач отметил, что Россия не выиграет конкуренцию в войне на истощение, а ожидания относительно краха украинской экономики не оправдались.

"В этой войне на истощение мы не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там всё рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас растут расходы. Согласно опросам населения, ухудшается ситуация с качеством медицинского обслуживания. В научно-технологической сфере у нас всё очень неравномерно. В определённых сферах у нас есть результаты и прорывы, но в целом, на мой взгляд, мы проигрываем конкуренцию, а не выигрываем. Растут проблемы неравенства. Экономика выдержит, но может возникнуть социальный кризис, причем тогда, когда его никто особо не ожидает. Но, напомню, никто не ожидал и Февральской революции. Я верю, что Россия не распадется, но в том, что мы придем к социальному кризису, я почти уверен. Экономически мы не рухнем, но наше отставание будет расти со всеми вытекающими из этого последствиями", – сказал он.

Напомним, в России разразилась новая волна топливного кризиса, которая уже охватила как минимум 16 регионов. Там фиксируют дефицит бензина и километровые очереди на АЗС.

Как писал OBOZ.UA, убытки Wildberries и более 400 тысяч продавцов в РФ оцениваются в 600–800 млрд рублей. Стоимость уничтоженных товаров может достигать 300 млрд рублей.

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