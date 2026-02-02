США "обвалили" стоимость нефти: какие теперь цены

На мировых рынках заметно подешевела нефть. Утром 2 февраля фьючерсы на марку Brent подешевели на 3,3 доллара, или 4,8% – до 66,02 доллара за баррель, а на американскую WTI – на 3,23 доллара, почти на 5% – до 61,98 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертной среде называют заявление президента США Дональда Трампа о серьезных переговорах Ирана с Вашингтоном.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: эти слова разрядили ситуацию на рынке: участники восприняли их как сигнал к деэскалации между странами.

"Заявления Трампа, а также сообщения о том, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции не планируют учений с боевой стрельбой в Ормузском проливе, указывают на деэскалацию. Рынок нефти видит в этом признак того, что стороны отступают от конфликта, что снижает геополитическую надбавку к цене, накопившуюся во время прошлой недельной волны", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, на удешевление нефти также повлияло укрепление доллара. Дело в том, подчеркивается, что таким образом нефть, за которую платят этой валютой, стала "дороже для иностранных покупателей". Что еще больше начало давить на цены – ведь когда доллар становится сильнее, нефть сначала дорожает, однако затем спрос на нее падает и цены снижаются.

Тем временем ЕС рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть путем введения запрета на, в частности, страхование и транспортировку. Ожидается, что это значительно усилит ограничения, наложенные на российскую нефть, и облегчит выполнение санкций.

Пока же продажа Россией нефти ограничивается за счет действия ценового потолка. И по последним данным, в 2025 году доходы РФ от торговли нефтью и газом уже сократились до самого низкого уровня за 5 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне вероятной торговой войны с США индийские нефтеперерабатывающие компании пересмотрели стратегию импорта нефти. Теперь они постепенно сокращают закупки у России, которая остается ее главным поставщиком, увеличивая при этом объемы поставок с Ближнего Востока.

