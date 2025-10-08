Время ответа на кризис идей

Важнейшим медиа-поводом в российском дискурсе прошедших дней был международный дискуссионный клуб "Валдай". В нем принял участие президент Путин. Как всегда он стал гвоздем программы данной встречи, темой которой было заявлено "Полицентричный мир: инструкция по применению". Скажем так довольно амбициозно. Фактически это переход от просто теории к констатации новой геополитической реальности, где Запад лишь один из полюсов влияния.

Хотя аудитория жаждала от Путина услышать те самые инструкции к жизни в новом дивном мире, но он ускользнул от ответа, ссылаясь на то, что их все равно никто в мире выполнять не хочет. Такой весомый подрыв доверия к теме на самом старте. Хотя тут же наказал не следовать навязанной экспертам глобальной информационной повестке. Нечего чужую пропаганду обслуживать, когда есть свои темки для продвижения.

Вот, к примеру, Путин говорит, что из-за позиции Запада нет предпосылок для деэскалации ситуации вокруг российского вторжения в Украину. По словам 73-летнего автократа сейчас Россия не "бумажный тигр", ведь воюет на украинской земле с НАТО. Оно вот слабо, а не Москва. И для пущего нагнетания путинцы отправили на страны Альянса свои дроны, которые начали нарушать воздушное пространство блока в самых разных точках. Это не что иное, как щекотание противника. Попытка нащупать его слабые стороны и использовать их для новых и новых уколов и порезов. РФ пока не решается на нечто более серьезное, чем рекогносцировка. Но только лишь пока и впереди маячат более дерзкие поползновения.

Нужно признать – реакция Запада на российские инвазии пока весьма сдержана. Хотя валдайская риторика Путина говорит нам о серьезном дефиците, кризисе идей в Кремле. Там только развитие тезисов о новой холодной войне, экспансии НАТО, красных линиях, плохой, нет ужасной в своем милитаризме Европе.

Как-то странно анализировать тезисы Путина, ибо он генерирует преступную наивность, косит под дурочку. Развязав самую кровопролитную войну в Европе со времен Второй мировой, потеряв на фронте вторжения свыше миллиона солдат, бомбя ракетами и дронами мирные города крупнейшей европейской державы он ждал смирения ЕС. Думал, что Европа падет к его ногам.

Своим прихлебателям он с недоумением говорит о том, что не может понять, откуда "истерия" вокруг безбожного нарушения всех международных норм… Вывод, который сделал Путин – новым центрам силы все дозволено, можно играть без правил, используя лишь грубую силу. Важнейшую роль в этом играет международная пропаганда, которой поставлена задача доносить вовне о "миролюбии" РФ, которая "никогда не инициировала военное противостояние". Уже просто тошно слушать данную бессмыслицу.

Угрозы Путина и его отмазки уже не вызывают ничего, кроме жестких ответных реакций. Кризис мышления российского правящего класса может вызывает только жесткие реакции. В Белом доме изучают возможности передачи Украине крылатых ракет "Томагавк", европейцы готовятся сбивать любые российские объекты, нарушающие воздушный суверенитет, ВСУ усиливают войну в небе страны-агрессора.

Хотя Путин исключает даже мысль о каком-то мире в Украине вне рамок его ультиматумов, становится ясно, что он в тупике целей своей агрессивной войны. Предложить простому обывателю ему что-то сложно, т.к. фейковый захват "пол-Купянска" как пример непобедимости РФ – тухлый и слабый номер.

Угрозы Путина западному миру и Украине неприятны, убийственная политика – преступна, потому здоровые силы текущего моменте ждут от активных действий лидеров свободного мира перед лицом российского кровавого ревизионизма.