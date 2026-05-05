Обеспокоен собственной безопасностью: в ISW раскрыли, чего боится Путин

У российского диктатора Владимира Путина обострилась параноидальная паника, связанная с тревогой о собственной безопасности. В связи с этим кремлевские силы безопасности усилили меры по защите жизни военного преступника.

Теперь Путин опасается, в частности, возможных покушений путем целенаправленных ударов беспилотников. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Диктатор РФ опасается за свою жизнь

По данным американских аналитиков, утечка европейского разведывательного доклада подчеркивает растущую обеспокоенность Путина своей личной безопасностью и безопасностью своих высокопоставленных чиновников. Западные и российские оппозиционные источники, ссылаясь на разведывательный доклад, сообщили, что российские силовики усилили меры безопасности, поскольку Путин опасается возможных покушений.

В докладе отмечается, что главарь Кремля проводит большую часть времени в подземных бункерах в Краснодарском крае и перестал посещать свои резиденции в Московской области и на Валдае. В докладе также цитируются источники в России, знакомые с Путиным, которые утверждают, что недавние отключения интернета в Москве, по крайней мере частично, связаны с мерами безопасности диктатора и защитой от беспилотников.

В разведывательном отчете говорится, что Путин внес поправки в правила Федеральной службы охраны, чтобы обеспечить охрану 10 высокопоставленных генералов после встречи сотрудников службы безопасности в декабре 2025 года, на которой чиновники перекладывали друг на друга вину за убийство начальника оперативно-учебного отдела Генерального штаба России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

Путин окружает себя системами ПВО

Эксперты ISW обнаружили подтверждающие доказательства усиления мер безопасности для Путина и высокопоставленных российских чиновников. В ходе войны было совершено множество убийств и покушений на высокопоставленных российских чиновников, некоторые из которых приписываются Украине, что может заставить Путина беспокоиться о своей безопасности.

Также аналитики обнаружили сообщения о том, что в период с мая 2023 года по декабрь 2025 года российские власти переместили большее количество зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности, включая комплексы "Панцирь-С1" и С-400, вблизи резиденций Путина на Валдае и в Москве.

В то же время в ISW сомневаются, что Путин боится попытки государственного переворота в России. В докладе европейской разведки бывший министр обороны России и нынешний секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу был представлен как "связанный с риском государственного переворота". Однако материалы разведывательного доклада не содержат доказательств в поддержку этих утверждений.

