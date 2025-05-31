Вечером в пятницу, 30 мая, в Иркутской области России вспыхнул масштабный пожар в локомотивном депо. Инцидент произошел в городе Тайшет.

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Об этом сообщили в министерстве страны-агрессора по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что спасатели локализовали пламя на площади 2 тысячи квадратных метров.

К тушению пожара был привлечен пожарный поезд. На месте происшествия работали 16 спасателей и 7 единиц спецтехники.

На данный момент информации о пострадавших в результате пожара нет.

Российские СМИ писали о том, что депо, в котором вспыхнул пожар, работает в Тайшете с 1936-го года.

Ранее мы писали о том, что в Тульской области РФ вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном полотне. На пути, по которому российские военные грузы направлялись в сторону Курского направления, вспыхнул пожар. Эту диверсию провели агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Санкт-Петербурге в ночь на 29 мая произошел масштабный пожар на территории Центра микросистемотехники завода "Авангард", поставляющего продукцию для ВПК. Перед этим местные жители слышали взрывы.

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