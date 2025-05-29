Сначала были взрывы: в России произошел пожар на стратегическом заводе, поднялся черный дым. Фото и видео
В Санкт-Петербурге (РФ) в ночь 29 мая произошел крупный пожар на территории Центра микросистемотехники завода "Авангард", поставляющего продукцию для ВПК. Перед этим местные жители слышали взрывы.
Российские СМИ сообщили, что возгорание в здании на Кондратьевском проспекте, 72 началось около 23:49 среды. Огонь тушили шесть часов и ликвидировали только ранним утром четверга.
МЧС страны-агрессора признало, что пламя зафиксировали на пятом этаже шестиэтажной производственной части. В 00:15 ранг пожара был повышен до № 2.
"Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 11 единиц техники и 41 человек личного состава", – заявляла пресс-служба. Причину инцидента спасательная служба по состоянию на утро 29 мая не раскрыла.
На месте ЧП было видно огромный столб густого черного дыма, в воздухе пахло гарью. Движение транспорта в районе предприятия было перекрыто.
Ранее роспропаганда хвасталась, что Центр микросистемотехники на базе ОАО "Авангард" открылся в 2014 году. Сам "Авангард" основан еще в 1948-м.
Выпускаемая продукция Центра микросистемотехники применяется для создания "комплексных систем обеспечения безопасности".
По адресу город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 72 находится основное здание вышеуказанного центра.
Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 28 мая Россию снова атаковали БПЛА. Жители Подмосковья пожаловались на взрывы, а местные власти отчитались о "работе ПВО".
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