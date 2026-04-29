В Хабаровском крае РФ взорвали генерала, который командовал зверствами в Буче: все подробности. Фото

В российском Хабаровском крае России 28 апреля в военном гарнизоне прогремел взрыв. В результате инцидента погиб один из офицеров, еще несколько человек получили ранения.

По данным волонтерской группы InformNapalm, среди фигурантов происшествия – генерал-майор Азатбек Омурбеков, который в 2022 году командовал российской 64-й отдельной мотострелковой бригадой. Именно эти военные причастны к пыткам украинцев в Буче.

Известно, что взрывчатка сработала в почтовом ящике на лестничной клетке жилого дома. В результате взрыва погиб командир батальона учебной связи подполковник Кузьменко, еще несколько человек получили ранения.

По состоянию на момент публикации, информации о состоянии Азатбека Омурбекова нет. Однако, инцидент пытаются скрыть.

Что известно об Азатбеке Омурбекове

Российский командир Азатбек Омурбеков, также известный как "Бучанский мясник", руководил подразделением 64-й отдельной мотострелковой бригады во время оккупации Киевской области. Он и его подчиненные причастны к массовым убийствам, изнасилованиям и мародерству в Буче.

По данным журналистов, Омурбеков, которому около 40 лет, получал награды еще в 2014 году, а впоследствии получил высшее звание.

В 2021 году, перед отправкой на войну против Украины, он получил благословение Русской православной церкви.

После появления информации о преступлениях его подразделения ряд стран ввели против него санкции и ограничения на въезд. В частности он, вместе с другими россиянами попал в санкционный список Великобритании.

Кроме того, в США заявили, что Омурбеков причастен к грубым нарушениям прав человека и убийствам безоружных гражданских. Преступнику и его родственникам запретили въезд в Соединенные Штаты.

