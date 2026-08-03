В Геленджике российские силы ПВО направили дрон в сторону пляжа: есть погибшие и раненые. Видео
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В российском Геленджике системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над пляжем, где в этот момент находились люди. По предварительным данным, в результате есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Также очевидцы событий опубликовали кадры инцидента.
На кадрах слышны выстрелы, а затем видно, как дрон падает на пляж, где в этот момент находятся люди.
По их данным, погибли как минимум шесть человек. Также сообщается о 13 пострадавших.
Другие подробности о состоянии раненых, типе беспилотника или причинах, по которым он оказался вблизи пляжа, неизвестны. На момент публикации власти страны-агрессора официально не комментировали инцидент.
В видео присутствует нецензурная лексика
Напомним, в Краснодарском крае России произошла авиакатастрофа с участием военного самолета. Во время выполнения учебного полета разбился учебно-тренировочный самолет L-39.
Также OBOZ.UA сообщал, что 1 августа в центре столицы страны-агрессора РФ прогремел взрыв в элитном ресторане Balzi Rossi, который является одним из самых дорогих в Москве. В этот момент там проходило празднование дня рождения генерала, вероятно, главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайки.
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