В Краснодарском крае РФ разбился учебный самолет L-39: все подробности

В Краснодарском крае России произошла авиакатастрофа с участием военного самолета. Во время выполнения учебного полёта разбился учебно-тренировочный самолёт L-39.

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Инцидент произошел во время выполнения фигур высшего пилотажа на малой высоте. Об этом сообщают в соцсетях.

Что известно

По имеющейся информации, самолёт L-39 входил в состав воздушно-космических сил России. Экипаж выполнял учебный полёт с отработкой элементов высшего пилотажа.

Во время маневров на малой высоте воздушное судно потерпело аварию и разбилось. Подробности причин катастрофы в настоящее время уточняются.

Что известно о самолете

L-39 – это учебно-тренировочный реактивный самолёт, который широко используется для подготовки военных пилотов. Его применяют для обучения базовым и сложным элементам пилотирования, в частности выполнению фигур высшего пилотажа.

На данный момент официальная информация о состоянии экипажа и окончательных причинах крушения самолета не обнародована.

Напомним, в августе 2023 года вблизи аэродрома в Краснодарском крае произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился учебный самолет Л-39 российского производства. Катастрофа унесла жизнь одного из членов экипажа.