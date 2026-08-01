В субботу, 1 августа, в центре столицы страны-агрессора РФ прогремел взрыв в элитном ресторане Balzi Rossi, который является одним из самых дорогих в Москве. В этот момент там проходило празднование дня рождения генерала.

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Рядом с рестораном было припарковано много автомобилей с черными номерами, передает ASTRA. На данный момент известно о трех погибших и 15 раненых.

На место прибыли бригады скорой помощи и пожарные. Пострадавших эвакуировали на носилках.

Итальянский ресторан Balzi Rossi находится на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади. Туда не ходят рядовые россияне – это заведение для очень богатых людей, где свои дни рождения и другие праздники отмечают звезды шоу-бизнеса, чиновники и политики.

О том, что в момент взрыва в ресторане отмечал праздник "кто-то из элиты", написала и Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова.

В Следственном комитете РФ уже заявили, что устанавливают все обстоятельства ицедента.

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