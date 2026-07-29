В Екатеринбурге до смерти избили ученого-агрария: помешал детям кататься на квадроциклах по опытным полям

В российском Екатеринбурге после избиения умер директор Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Никита Зезин. Ученый-аграрий, доктор сельскохозяйственных наук остановил детей, которые катались на квадроциклах по опытным полям, за что и был избит отцом одного из них.

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Об этом пишет The Moscow Times. Следственный комитет России сообщил, что по факту смерти Зезина возбуждено уголовное дело, а председатель СКР Александр Бастрыкин "взял расследование под личный контроль".

Подробности инцидента

Первым о случившемся рассазал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его словам, 13 июля 67-летний Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля.

На одном из участков ученые увидели детей возрастом 8-10 лет, которые ездили на квадроцикле по посевам, повреждая их, а затем застряли в грязи. Зезин и Шанин попросили у детей телефоны их родителей, связались с ними и рассказали о произошедшем. Ученые предложили отвезти несовершеннолетних в институт, чтобы передать их семьям.

Около 18:00 к институту подъехали четыре внедорожника. Из одного из них вышли "две спортивного вида особи, один из которых представился Аркашей". Мужчина – предположительно, отец одного из детей – набросился на Зезина и начал избивать его, сопровождая все нецензурной бранью.

"Все сопровождалось криками и угрозами. Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действия озверевшего папаши", – рассказал депутат.

В конце концов Зезин потерял сознание. Тогда нападавшие, по словам Вегнера, переключились на Шанина, избили его и плюнули ему в лицо.

Депутат сообщил, что спустя некоторое время после нападения у Зезина "не выдержало сердце". В пресс-службе УрО РАН рассказали, что ученый умер 22 июля.

Близкие к силовикам Telegram-каналы Baza и "112" утверждают, что официальной причиной смерти стал инфаркт. Однако родственники Зезина считают, что сердечный приступ был спровоцирован полученными во время избиения травмами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Екатеринбурге суд отправил в СИЗО 37-летнего историка Олега Новоселова, который занимался исследованием советских политических репрессий. Также историк был внесен в список террористов и экстремистов, который ведет "Росфинмониторинг".

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