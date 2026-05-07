В Екатеринбурге историка, изучавшего сталинские репрессии, отправили в СИЗО: в чем его обвинили

В российском Екатеринбурге суд отправил в СИЗО 37-летнего историка Олега Новоселова, который занимался исследованием советских политических репрессий. Также историк был внесен в список террористов и экстремистов, который ведет "Росфинмониторинг".

Об аресте историка сообщил суд города. Он отметил, что Новоселов является фигурантом дела по ст.205.1 российского уголовного кодекса – то есть, "вербовка или содействие террористической деятельности".

"Новоселову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 июня", – отметили в суде, но не сообщили никаких подробностей самого уголовного дела.

О ком речь

Новоселов занимается исследованием сталинских репрессий – поиском и обнародованием архивных данных того времени. Точнее – занимался: найденные в архивах данные он публиковал в своем Telegram-канале. Но еще в прошлом году Новоселов перестал вести этот канал после того, как публично пожаловался, что российские архивы запретили знакомиться с делами репрессированных.

Возможно, арест историка связан с тем, что Новоселов был участником уральского филиала движения "Мемориал". Напомним, что это движение в России признано "экстремистской" организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

Другие дела в России

