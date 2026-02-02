Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выдал очередное заявление относительно войны в Украине, а именно касательно роли Европы. Он обвинил европейские руководящие круги в том, что они ведут войну против России "чужими руками".

Видео дня

Об этом Лавров сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину. По его словам, Украина якобы является инструментом для европейцев.

Кроме того, глава МИД страны-агрессора считает, что Европа уже готовится к прямому вооруженному противостоянию с РФ.

Лавров также заявил, что Европа пыталась и пытается до сих пор "вбивать клинья" между Россией и США. Он сказал, что в европейских столицах видят в политике президента Дональда Трампа вред своим интересам.

В то же время глава российской дипломатии заверил, что Москва якобы "никогда не вмешивается" в отношения между Европой и США.

Добавим, что Лавров в очередной раз отверг возможность перемирия на фронте, назвав такой подход неприемлемым для Москвы. Он заявил, что предложенный США мирный план содержал требования по обеспечению прав национальных меньшинств в Украине, но эти пункты были изъяты из документа по инициативе Европы и Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает отвергать гарантии безопасности, которые Запад может предоставить Украине. В Кремле назвали их попыткой "гарантировать безопасность этому незаконному режиму, который потерял легитимность".

Вместо этого Москва настаивает на собственных "гарантиях" – с жесткими ограничениями по численности Вооруженных сил Украины и "разрешенных" нашему государству вооружений, а также с правом для РФ накладывать вето на попытки западных государств помочь Украине защититься от нового витка российской агрессии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!