Украинские удары по российским НПЗ привели к дефициту бензина по всей России: это будет иметь два последствия – ISW

Украинские удары по российским НПЗ способствовали возникновению дефицита бензина в РФ. Нехватка топлива наблюдается по всей территории России.

Поражение около 17% российской переработки спровоцирует рост инфляции и дальнейшую макроэкономическую нестабильность в государстве-агрессоре. О ситуации и ее прогнозируемых последствиях говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Украина вызвала дефицит топлива в РФ

По подсчетам агентства Reuters, недавние украинские удары по 10 нефтеперерабатывающим заводам в России лишили РФ не менее 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей, или примерно 1,1 миллиона баррелей в день, и вызвали дефицит бензина А-95 (премиум) в некоторых районах оккупированных территорий Украины, юга России и Дальнего Востока.

На этом фоне, сообщает Reuters, Россия увеличила план экспорта сырой нефти на 200 000 баррелей в день в августе, поскольку удары украинских беспилотников нарушили работу нефтеперерабатывающих заводов и часть сырой нефти РФ просто не может перерабатывать.

"Этот пересмотр планов экспорта сырой нефти может увеличить доходы России от нефти в краткосрочной перспективе, но, вероятно, негативно влияет на внутреннюю экономику", – отметили в ISW.

На фоне поражений российских НПЗ, пишет Wall Street Journal, несколько регионов России и оккупированный Крым ввели нормирование на заправочных станциях.

Например, на Курильских островах Сахалинской области РФ местные власти 25 августа сообщили о приостановке продажи бензина А-92.

Некоторые трудности с обеспечением россиян бензином в России наблюдались еще до недавней серии украинских ударов по НПЗ. Из-за них российские власти с 2022 года периодически вводили запреты на экспорт бензина. Последний такой запрет действовал в конце июля – в августе.

"Недавние украинские поражения обострили дефицит бензина и вызвали резкий рост цен на бензин по всей России и на оккупированной части Украины, что, вероятно, приведет к увеличению потребительских расходов и увеличение бизнес-расходов во всех отраслях промышленности. Этот рост будет способствовать инфляционным ожиданиям, а также подтолкнет общую инфляцию вверх, увеличивая как прямые, так и косвенные расходы в экономике", – отмечают аналитики.

В ISW также напомнили, что в конце июля этого года Центральный банк России снизил процентные ставки, преждевременно отреагировав на временное снижение сезонно скорректированного годового уровня инфляции в июне 2025 года.

"Однако повышение цен на бензин и снижение процентной ставки, вместе с долгосрочным увеличением выплат для поддержки набора военнослужащих и увеличения рабочей силы оборонно-промышленной базы (ОПРБ), вероятно, приведут к резкому росту инфляции, ослаблению покупательной способности потребителей, девальвации рубля в среднесрочной и долгосрочной перспективе и созданию дальнейшей макроэкономической нестабильности в России", – очертили перспективы для агрессора аналитики.

Что происходит с бензином в российских регионах и на ВОТ

Российские СМИ, несмотря на тотальную цензуру, рисуют нерадостную для государства-"бензоколонки" картину с обеспеченностью топливом.

"Топливный кризис сейчас – еще одно подтверждение того, что чиновники абсолютно игнорируют потребности людей. Автомобилисты стоят в очередях по 8 часов, чтобы заполнить бензобаки своих машин. Тем, кому посчастливилось найти бензин, приходится платить за него по новым ценам, которые иногда на целых 21% выше, чем были еще в начале года. Они продолжают расти так же быстро, как и вообще цены на все в стране. Чиновники ничего не делают... А расплачиваться потом придется народу", – пишет оппозиционный российский Telegram-канал "Можем объяснить".

Независимое российское издание ASTRA также пишет о приостановке на Курилах продажи бензина АИ-92, о чем упоминали аналитики ISW. Те незначительные объемы, которые есть в регионе, по словам представителей местных властей, берегут для спецтранспорта.

Приостановка продажи АИ-92 произошла после введенных на Курилах ограничений: продажи не более 10 л топлива в одни руки.

В Приморском крае РФ россияне выстраиваются в многокилометровые очереди на АЗС. И даже лояльные к кремлевскому режиму издания пишут, что там набирает обороты спекуляция – хотя и называют причиной возникновения дефицита не уничтожение нефтеперерабатывающей отрасли, а туристов и ремонты на дорогах.

"Особо предприимчивые приморцы решили быстренько организовать "бизнес на коленке". Они покупают 95-й, а затем перепродают его в местных чатах. Так, один из жителей выставил цену 320 рублей за литр. Правда, когда покупать за такую стоимость никто не захотел, он быстро снизил ее до 220 рублей. Основной причиной дефицита власти регионов называют возросший турпоток — бензин быстро "выкачивают" отдыхающие, а сами бензовозы из-за ремонта трассы дольше едут до заправок", – пишет один из провластных пабликов.

Во власти региона также обвинили в возникновении дефицита местных жителей, которые заправляют бензином не только баки автомобилей, но и "различные емкости", создавая "искусственный ажиотаж". Поэтому от россиян требуют "быть сознательными" и "пережить этот небольшой момент, сложившийся на сегодня".

Длинные очереди на заправках стали элементом обыденности также в Хабаровском крае РФ.

Трудности усугубляются и во временно оккупированном Крыму, где небольшие заправки просто прекратили работу – хотя местный гауляйтер Сергей Аксенов и называет ситуацию "временными трудностями".

На этом фоне цены на топливо на АЗС продолжают расти.

В госдуме РФ региональных чиновников, обвиняющих россиян в "ажиотажных настроениях", раскритиковали. Им посоветовали справляться с последствиями потери Россией почти пятой части нефтепереработки путем "системного диалога с производителями и поставщиками топлива, владельцами АЗС", а также проводить "разъяснительную работу с жителями". Такой "совет" чиновникам на местах дал заместитель комитета по энергетике российской госдумы Юрий Станкевич.

Он же назвал публикацию в прокремлевском "Коммерсанте" о том, что Россия оказалась на грани бензинового кризиса, "спекуляцией".

"Считаю неприемлемыми и спекулятивными заявления о "бензиновом кризисе". Ситуация действительно непростая, прежде всего из-за внеплановых ремонтов НПЗ, связанных, в частности, с террористическими атаками. Однако объемы производства и бензина, и дизельного топлива позволяют покрыть потребности внутреннего рынка. Есть дополнительный резерв поставок в рамках наших соглашений с Беларусью. И компании-производители топлива, и регуляторы работают слаженно, понимая исключительный приоритет задачи", – попытался успокоить Станкевич россиян, в том числе и выстаивающих многочасовые очереди на АЗС.

Решать проблему, по словам этого депутата, российское правительство собирается внесением изменений в налоговый кодекс. Они, мол, "улучшат экономическую эффективность нефтепереработки, снизят волатильность биржевых и оптовых цен на топливо".

Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа в Reuters вышел материал, где рассказывается, что Россия увеличила экспорт нефти после ударов дронов по НПЗ.

Тем временем Силы обороны продолжают вносить "коррективы" в функционирование рынка топлива в РФ. В частности, Украина в августе атаковала около десятка российских НПЗ. Среди последних – Сызранский НПЗ, а также такой же завод в Новошахтинске. На последнем предприятии, как видно на спутниковых фото, после атаки шесть резервуаров уничтожены полностью.

