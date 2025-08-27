Россия увеличила экспорт нефти после ударов дронов по НПЗ – Reuters

В августе Россия пересмотрела свой план экспорта нефти из западных портов и увеличила его до 2 млн баррелей в сутки. Это на 200 тысяч баррелей больше, чем планировалось изначально.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на источники в нефтяной отрасли.

По их словам, причиной такого решения стали удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Из-за этих атак некоторые заводы вынуждены были остановить работу, что привело к высвобождению дополнительных объемов сырой нефти, предназначенной для внутреннего рынка. Теперь ее направили на экспорт.

По словам источников, ожидается, что загрузка из Приморска, Новороссийска и Усть-Луги достигнет около 2 миллионов баррелей в день, что превышает первоначальный план в 1,8 миллиона баррелей.

Вместе с тем, прогнозировать объемы экспорта на будущее сложно, поскольку атаки дронов продолжаются.

"Атаки продолжаются, а сроки ремонта меняются ежедневно. Поэтому непонятно, сколько Россия сможет загрузить в этом или следующем месяце", – пояснил один из собеседников издания.

Он отметил, что российские продавцы нефти до сих пор еще не получили окончательных планов загрузки на сентябрь, хотя обычно они имеют полный план за неделю до месяца загрузки.

По оценке другого источника, повреждения нефтепроводов могут сократить экспорт нефти из России на 500 000 баррелей в сутки.

Кроме этого, ситуацию осложняет еще и ограниченное количество танкеров, доступных для транспортировки нефти. Из-за этого Россия не может быстро нарастить поставки на внешний рынок.

Что предшествовало

Украина в августе атаковала по меньшей мере семь российских НПЗ. В результате этих ударов по меньшей мере четыре НПЗ вынуждены были либо остановить работу, либо существенно сократить производство. По подсчетам экспертов, повреждена примерно восьмая часть перерабатывающих мощностей России.

Кампания Сил обороны уже повлияла на ситуацию внутри РФ: цены на бензин достигли самых высоких показателей за последние годы, а в отдельных регионах возник дефицит топлива.

Топливный кризис на полную накрыл некоторые регионы РФ: на Курильских островах полностью прекратили продажу бензина, во временно оккупированном Крыму и Забайкалье бензин А-95 фактически исчез из свободной продажи, а там, где он еще есть, его отпускают только по талонам для предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, за семь месяцев 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета снизились почти на пятую часть, составив $69,2 млрд, а июльские поступления упали более чем на четверть. Падение касается и ключевых компаний отрасли, ведь чистая прибыль "Газпромнефти" сократилась почти вдвое – до $2,9 млрд.

