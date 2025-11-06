Украинские дроны атаковали НПЗ 'Лукойла' в Волгограде: зарево видно издалека. Фото

В ночь на 6 ноября в страну-террорист снова пришел "хлопок". На этот раз в город-герой Волгограде (Россия).

Видео дня

Об этом сообщают местные паблики. В частности отмечается, что под атакой оказался очередной нефтеперерабатывающий завод агрессора, который принадлежит компании "Лукойл".

Очевидцы сообщают, что "зарево видно издалека". Также отмечается, что в городе работает противовоздушная оборона.

"По меньшей мере 10 взрывов прогремело над Волгоградом. Предварительно, ПВО отражает атаку БПЛА в небе", – говорится в сообщениях.

Местные жители рассказали, что было слышно от 8 до 10 взрывов на западе и севере города. Также они пишут о гудении в небе и ярких вспышках, а от громкого звука у людей "тряслись стены и окна в квартирах".

Очевидцы утверждают, что БПЛА летят на небольшой высоте со стороны Волги. Официальной информации пока нет. Также о взрывах сообщают жители города Волжский и Калач-на-Дону.

Напомним, что в ночь на 5 ноября украинские дроны атаковали Владимирскую область РФ. Под ударом оказалась электроподстанция "Владимирская" на 750 кВ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что минувшей ночью в российском Орле прогремели взрывы. Ракеты снова попали в районе ТЭЦ.

"ТЭЦ в российском Орле сейчас очень плохо", – обнадеживающе заявил утром в среду руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!