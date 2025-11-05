В российском Орле прогремели взрывы: ракеты попали в районе ТЭЦ. Фото и видео

В ночь на среду, 5 ноября, в российском городе Орел было громко – прозвучала серия мощных взрывов, после которых небо стало оранжевым. Сообщается, что во время атаки ракеты попали в районе ТЭЦ.

Видео дня

Об этом сообщают осинтеры. Также россияне публиковали в сети видео со взрывами, на которых можно услышать и пролет ракет.

Местные власти факт ракетной атаки пока не подтверждают, заявляя, что Орел якобы атаковали БПЛА.

"В результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника. При падении их отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка. В настоящий момент информации о пострадавших нет", – написал губернатор Орловской области Андрей Кличков.

По его словам, на местах происшествий прибыли сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно, ночью 31 октября, Орловскую область страны-агрессора России атаковали украинские беспилотными. Под ударом оказался областной центр, где была поражена местная тепловая электростанция. После этого в части области и непосредственно в Орле исчез свет.

