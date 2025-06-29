В РФ заочно осудили женщин за ликвидацию офицера, виновного в смерти 59 жителей села Гроза

В стране-агрессоре России двух женщин обвинили в убийстве российского офицера-ракетчика Константина Нагайко, который причастен к удару по украинского населенному пункту Гроза на Харьковщине, во время которого погибло 59 людей. Россиянку Елену Попову приговорили к 24 годам тюрьмы, а украинку Марию Савосту – к 24 годам.

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Решение принял 2-й Западный окружной военный суд, передают российские пропагандистские издания. В приговоре, который цитируют СМИ РФ, сказано, что Нагайко был убит в городе Шуя Ивановской области 30 декабря 2024 года.

Так называемое следствие утверждает, что Савоста отправила ему посылку с косметическим набором в качестве новогоднего подарка. Попова передала Нагайко эту посылку через других людей, и она оказалась на столе офицера. Когда военный открыл подарок, произошел взрыв.

В посылке якобы находилась самодельная бомба.

Савосте суд назначил 18 лет колонии, а Поповой — 24 года заключения, год ограничения свободы и штраф в 700 тысяч рублей. С обвиняемых также взыскали 70 тысяч рублей по иску воинской части, где произошел взрыв.

Обеих женщин признали виновными в совершении "теракта", Поповой также вменили статью о незаконном обороте взрывчатых средств.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 3 января сообщили, что Константин Нагайко получил множественные ранения при взрыве в населенном пункте Шуя Ивановской области, где проходил военную службу. Российские медики пытались сохранить оккупанту жизнь, ему провели ряд операций, в том числе трепанацию черепа, однако все усилия оказались тщетными: до своего 30-летия захватчик не дожил.

У ГУР заявили, что ликвидированный оккупант причастен к участию в полномасштабной войне против Украины. Непосредственно имеет отношение к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

Напомним, 5 октября 2023 года около 13:15 Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Там в местном кафе селяне собрались, чтобы помянуть земляка, погибшего на Луганщине и перезахороненного на малой родине. Всего погибло 59 человек.

В результате удара РФ в селе Гроза погиб каждый шестой житель. Враг убил целые семьи, погибших не было кому оплакивать. Среди жертв – семья украинского воина, которого поминали в кафе в момент атаки. Его сын тоже был военным. Андрей Козырь вернулся из Польши, чтобы защищать Украину, погиб в Луганской области. Он был похоронен на Днепропетровщине, но сын решил перезахоронить Героя на малой родине.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ завершили расследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года, в результате которого погибло 149 человек и более 600 получили ранения. Несмотря на то, что ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ, в РФ заявили, что "оно было спланировано и совершено в пользу действующего руководства Украины".

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