В России Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года, в результате которого погибло 149 человек и более 600 получили ранения. Несмотря на то, что ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ, в РФ нашли новых виновных и заявили, что "оно было спланировано и совершено в пользу действующего руководства Украины".

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Украине этот теракт, утверждают в СК, был нужен якобы для того, чтобы "дестабилизировать политическую ситуацию в РФ". Заявления ведомства в понедельник, 23 июня, публикуют российские пропагандистские издания.

На основании чего следователи пришли к выводу о том, что теракт был совершен в пользу руководства Украины, в сообщении не говорится.

Отмечается, что дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. При этом продолжается расследование в отношении двух организаторов и четырех вероятных соучастников нападения.

Расследование завершено, в частности, в отношении четырех человек, которых следствие называет непосредственными исполнителями нападения. Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Они уже более года содержатся под стражей, как и 15 их предполагаемых соучастников.

В СК отмечают, что подготовка к теракту началась за несколько месяцев, часть боевиков приехали в РФ из-за границы, где они якобы проходили первичную подготовку. Ряд фигурантов находились в РФ, где искали оружие, переделывали его, хранили сначала в Каспийске (Дагестан), а затем отправили в Подмосковье.

Утверждается также, что ряд обвиняемых якобы планировали осуществить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске, но преступление было предотвращено.

После теракта, отмечают россияне, его исполнители попытались скрыться в Украине, но их задержали на территории Брянской области и доставили в Москву. Некоторым пособникам организаторы давали указание выехать из РФ, но их задержали при попытке пересечь границу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 22 марта 2024 года в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус" и подожгли здание. Согласно официальным сообщениям РФ, погибли 149 посетителей концертного зала (подавляющее большинство – не от пуль, а от огня и дыма), пострадали сотни.

– Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ, там даже показали снятое нападавшими видео из "Крокус Сити Холла". Однако российские чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным упорно пытаются повесить теракт на Украину.

– В Кремле продуцируют фейковые "доказательства" причастности Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити". В частности, российские "следователи" заявили о связи террористов с "украинскими националистами".

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