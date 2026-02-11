'Тема прорабатывается': Песков сказал, поедет ли Путин на учредительный саммит Совета мира

Российский диктатор Владимир Путин не планирует участвовать в первом саммите "Совета мира", который должен состояться 19 февраля в США. По состоянию на момент публикации, этот вопрос прорабатывается министерством иностранных дел РФ.

Об этом российским медиа сообщил пресс-секретарь кремлевского главаря Дмитрий Песков. Других деталей относительно возможного участия российской стороны он не раскрыл.

Что предшествовало

Еще в январе спикер Кремля назвал преждевременными разговоры о возможном участии России в "Совете мира", предложенном Дональдом Трампом. У Москвы остается значительное количество нерешенных вопросов по этому формату.

По его словам, российская сторона пока не получила достаточных объяснений относительно принципов работы "Совета мира" и его роли в международном урегулировании. Песков отметил, что без ответов на ключевые вопросы говорить о присоединении РФ к инициативе невозможно. Москва рассчитывает обсудить все непонятные моменты во время контактов с американской стороной.

Какие страны не присоединятся к заседанию

Кроме российского диктатора, заседание не посетит самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он не против поездки в США, однако есть обстоятельства, которые "невозможно отложить". Среди них еще один фактор – санкции, "прежде всего Евросоюза – с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС". Вместо Лукашенко в Вашингтон отправится министр иностранных дел.

По словам премьер-министра Дональд Туска, польское посольство в Вашингтоне получило приглашение на учредительное заседание Совета мира, однако страна не присоединится к Совету мира. Вместе с тем в Варшаве не исключают этого в будущем "если изменятся обстоятельства".

"Если изменятся обстоятельства, которые позволят присоединиться к работе этого Совета, мы не исключаем ни одного сценария", – добавил он.

Формат"Совета мира" президента США Дональда Трампа вызывает немало вопросов, и Германия была сильно удивлена такой инициативой. Берлин "неизменно" готов участвовать в улучшении ситуации в секторе Газа, однако ФРГ необходимы дополнительные обсуждения с американской стороной.

Напомним, первое заседание Совета мира запланировано на 19 февраля. По данным американских чиновников, Белый дом хочет использовать это заседание для продвижения реализации второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на ее восстановление.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин ухватился за идею президента США Дональда Трампа о создании Совета мира как за возможность для себя. Использовать эту институцию он пытается для получения благосклонности главы Белого дома и для возвращения замороженных российских активов.

