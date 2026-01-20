'Много вопросов': в Кремле ответили, приняли ли приглашение Трампа в 'Совет мира'

В Кремле назвали преждевременными разговоры о возможном участии России в так называемом "Совете мира", предложенном Дональдом Трампом. У Москвы остается значительное количество нерешенных вопросов по этому формату.

Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получила достаточных объяснений относительно принципов работы "Совета мира" и его роли в международном урегулировании. Официальный комментарий пресс-секретаря Кремля обнародовал в Telegram-канале росСМИ.

Песков подчеркнул, что без ответов на ключевые вопросы говорить о присоединении РФ к инициативе невозможно. Москва рассчитывает обсудить все непонятные моменты во время контактов с американской стороной.

При этом Песков не уточнил, о каких именно параметрах идет речь, а также не назвал возможных сроков принятия решения об участии России в предложенном Трампом формате "Совета мира".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном приглашении Украины в инициативу "Совета мира" президента США Дональда Трампа. Он подтвердил, что Украина получила приглашение, однако отметил сложность участия из-за присутствия в Совете России и Беларуси.

