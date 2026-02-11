"Есть вопросы, которые нельзя отложить": у Лукашенко заявили, что Трамп зовет его на Совет мира, но есть "нюанс"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвал самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко на заседание Совета мира. Впрочем, белорусский диктатор не сможет присоединиться к встрече, из-за плотного рабочего графика и еще одного "незначительного" нюанса – санкций Евросоюза.
Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Ее слова цитирует государственное информагентство БЕЛТА.
"Да, приглашение на первую встречу лидеров в рамках Совета мира президенту Беларуси поступило. К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован", – заявила Эйсмонт.
Лукашенко пропускает Совет мира из-за рабочих обстоятельств и санкций
Она добавила, что Лукашенко не против поездки в США, однако есть обстоятельства, которые "невозможно отложить". Среди них еще один фактор – санкции, "прежде всего Евросоюза – с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС".
"В связи с этим и несмотря на наше желание, президент в этом мероприятии принять участие не сможет. В то же время подчеркну: мы полностью разделяем нацеленность президента США и Совета мира на решение всех мировых конфликтов мирным путем", – отметила пресс-секретарь лидера Беларуси.
Вместо Лукашенко в Вашингтон отправится министр иностранных дел, который ориентируется в вопросах участия Беларуси в Совете мира, а также тематике региональной безопасности и двусторонних белорусско-американских отношений. По словам пресс-секретаря, о таком решении американской стороне уже сообщили.
Что известно о первом заседании Совета мира
Трамп собирается провести эту встречу 19 февраля, чтобы обсудить вопрос о восстановлении сектора Газа. Недавно Белый дом обращался к десяткам стран, чтобы пригласить их лидеров. Вероятно, заседание состоится в Институте мира, который лидер США недавно переименовал в свою честь.
Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира", который будет контролировать послевоенное управление сектором Газа. Создание этой организации является следующим этапом мирного плана Вашингтона для палестинского анклава.
