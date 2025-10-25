Спад становится устойчивым трендом: в России уменьшились объемы производства ключевых товаров гражданского назначения

Промышленность страны-террористки России демонстрирует системное снижение производства товаров гражданского назначения, причем доля товаров в минусе достигла 73%. Прогнозируется дальнейшее углубление спада в третьем квартале 2025 года.

Такую информацию обнародовали в Службе внешней разведки Украины. Среди 129 ключевых позиций доля товаров в отрицательной зоне выросла с 66% в начале года до 73% за семь месяцев. Ожидается, что в третьем квартале показатель вырастет еще больше.

Сокращение охватывает пищевую, легкую, металлургическую и машиностроительную отрасли. В пищевом секторе производство кондитерских изделий за девять месяцев снизилось на 5,1%, в сентябре – на 4,3%. Выпуск сахара упал на 6,1% и составил 2,7 млн тонн. Хлебопекарная отрасль потеряла 3,1% (3,4 млн тонн), мукомольная – 5,6% (6,5 млн тонн).

Несмотря на сентябрьский рост производства круп на 12,1% благодаря урожаю, общая динамика за девять месяцев осталась в минусе – 6,9%.

"Общая динамика свидетельствует: несмотря на отдельные краткосрочные всплески, спад гражданского производства становится устойчивым трендом. Это отражает как структурные проблемы экономики, так и переориентацию ресурсов на военные нужды", – отметили в СВР.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Кремль ожидает удара по государственному бюджету из-за новых санкций администрации Дональда Трампа, под которые попали две крупнейшие российские нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл". Чтобы ограничить финансовое влияние санкций, Россия будет использовать "теневой флот".

Также еще в трех регионах России – в Сибири и на Дальнем Востоке – ввели ограничения на продажу бензина. Свободную реализацию топлива остановили на автозаправочных станциях "Байкальской региональной компании" (БРК) в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

